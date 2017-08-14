Из США.

Уральские таможенники пресекли деятельность ОПГ, которая занималась контрабандой синтетических наркотиков. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской оперативной таможни, контрабандисты получали "синтетику" по почте из США и Европы для дальнейшего сбыта. Наркотики приходили на адрес специально созданного ООО.

Посылка, которую перехватили таможенники, находилась в коробке из-под пазлов. Там было 5 пакетов с таблетками (так называемые "клубные наркотики") и 1 пакет с белым порошком (предположительно, кокаин). Общий вес наркотиков превышает 5 килограммов.