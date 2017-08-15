И лишился должности.

Суд вынес приговор главе Кетовского района Александру Носкову, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве. Чиновника оштрафовали на 3,5 миллиона рублей и запретили занимать руководящие должности сроком на 4 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, с марта 2013 по июль 2014 года Носков (на тот момент глава Кетовского сельсовета) проворачивал аферы с земельными участками. В частности, он помог знакомому получить 3 надела площадью 4 гектара, а взамен получил три взятки по 100 тысяч рублей.

Чтобы обосновать символическую стоимость продажи земли, использовались благовидные предлоги: якобы на одном участке разместится питомник декоративных культур, на другом – сельхозпроизводство, на третьем будет осуществляться рекреационная деятельность. В итоге за сумму чуть более 50 тысяч рублей приятель Носкова получил наделы на 4 миллиона рублей. Затем мужчина изменил их назначение, размежевал и продал по реальным ценам под дачи.

Потерпевшими по делу были признаны семьи, долгое время стоящие в очереди на получение земли.

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