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Расхитители глинозема с БАЗа не добились смягчения приговораСегодня в 17:31

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Их отправили за решетку.

14 августа 2017 года Свердловский облсуд оставил без изменения приговор по делу о хищении более 100 вагонов глинозема с Богословского алюминиевого завода (ОК "Русал"), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Экс-депутат гордумы Краснотурьинска Юрий Дубовицкий, его помощник Алексей Новиков, экс-начальник участка отгрузки готовой продукции БАЗа Игорь Мухамеджанов и экс-начальник городского управления ЖКХ Юрий Баканин проведут за решеткой от 5 до 10 лет.

По версии следствия, в 2010-2013 годах ОПГ похитила более 28 тысяч тонн глинозема с БАЗа. Злоумышленники вывозили его под видом известкового порошка и продавали производителям огнеупорных изделий. Ущерб превысил 300 миллионов рублей.

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