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Екатеринбуржец зарезал знакомого из-за оскорбленияСегодня в 17:48

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Ему грозит 15 лет.

42-летнему екатеринбуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 10 августа 2017 года в Новоуральске. В одной из комнат общежития выпивала компания знакомых. Во время застолья между двумя мужчинами разгорелась ссора. Один из них, оскорбившись, вонзил нож в грудь оппонента. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый вызвал такси и уехал домой в Екатеринбург. Его задержали по месту жительства. В настоящее время мужчина арестован.

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