По второму кругу.

14 августа 2017 года Свердловский областной суд вернул уголовное дело экс-главы регионального Минтранса Александра Сидоренко в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Апелляционное представление прокуратуры, оспаривавшей решение первой инстанции о возвращении материалов в надзорное ведомство, удовлетворено.

"Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

30 июня Верх-Исетский райсуд удовлетворил ходатайство защиты экс-министра о возвращении его уголовного дела прокурору для устранения выявленных нарушений.

Александра Сидоренко обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ). По данным следствия, в 2010-2016 годах он являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии" (оформлено на его тещу) и 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум" (учредитель - брат экс-министра). Вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью госслужащим чиновник управлял этими организациями.

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