Из пневматического ружья.

В поселке Луговой (Кондинский район) в детском палаточном лагере 11-летнему мальчику прострелили живот.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР ХМАО-Югра, происшествие случилось 9 августа 2017 года. В тот день на территорию лагеря зашел 20-летний юноша с пневматическим ружьем. Он устроил стрельбу по мишеням и случайно попал в пробегающего рядом ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Кроме того, проводится проверка в отношении руководства детского учреждения на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).