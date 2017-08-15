Разрушено 50 могил.

В селе Филипповка под Кунгуром вандалы разгромили кладбище. Всего они повредили 50 могильных надгробий из мрамора и гранита.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, сообщение в полицию поступило 14 августа 2017 года от главы сельского поселения.

Правоохранители немедленно выехали на место. В преступлении подозреваются четверо подростков. Их вместе с родителями доставили в отдел.