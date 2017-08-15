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Вернувшийся из командировки свердловчанин нашел дома труп женыСегодня в 09:56

  • Текст

Ее убили.

37-летнего жителя Березовского арестовали по подозрению в убийстве приятельницы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мужчина выпивал в гостях у женщины на улице Строителей. Спустя некоторое время он уснул. Хозяйка квартиры попыталась его разбудить и выпроводить. Разгорелась ссора, и подозреваемый расправился с собутыльницей.

Тело женщины обнаружил ее супруг, вернувшийся из командировки.

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