По "горячим следам".

В Златоусте задержали 46-летнего жителя Белоярска, который напал с самодельным пистолетом на офис выдачи микрозаймов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчина похитил более 21 тысячи рублей и скрылся. Его задержали по "горячим следам".

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по двумя статьям - ч.2 ст.162 УКРФ (разбой) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия). Он водворен в изолятор временного содержания.