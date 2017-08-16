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Приговор зачинщикам бунта в Рефтинском спецучилище вынесут 21 августа15 августа в 12:12

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Вердикта ждут 5 человек.

21 августа 2017 года Свердловский облсуд вынесет приговор пятерым воспитанникам Рефтинского спецучилища, обвиняемым в организации и участии в массовых беспорядках. Заседание начнется в 14 часов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Беспорядки в учреждении, где содержатся малолетние преступники, произошли в конце августа - начале сентября 2016 года. Подростки 15-17 лет были недовольны правилами внутреннего распорядка. Они подговорили других воспитанников устроить погром и сбежать.

Во время бунта были избиты сотрудники спецучилища, а также уничтожено имущество на сумму более 250 тысяч рублей.

За 3 дня из учреждения сбежали 50 воспитанников. Вскоре их вернули назад.

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