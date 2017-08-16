С героином.

Полицейские задержали 53-летнего жителя Екатеринбурга и его 28-летнего сына по подозрению в наркоторговле.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, по месту жительства мужчин на улице Индустрии обнаружили емкости с героином массой более 88 граммов. Глава семейства пояснил, что забрал наркотик из "закладки". Его сын отрицает свою причастность к наркобизнесу.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере). Им грозит до 20 лет лишения свободы.