На скамье подсудимых три человека.

17 августа 2017 года Ханты-Мансийский окружной суд рассмотрит апелляцию на приговор трем сотрудникам ООО "Инвест-Ойл", по вине которых погибли 11 человек. Заседание начнется в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

29 сентября 2012 года в цехе по переработке нефтяного шлама предприятия "Инвест-Ойл" произошла утечка газа, за которой последовали взрыв и пожар. Находившиеся в помещении 11 вахтовиков (слесари и водители) погибли, еще 6 пострадали. Ущерб ОАО "НК "Роснефть" превысил 24 миллиона рублей.

Виновными в ЧП признали гендиректора Алексея Карташова, технического директора Романа Толдиева и начальника участка Юрия Трубалко. В мае 2017 года они были приговорены к условным срокам и тут же амнистированы.

На вердикт были поданы сразу три апелляции. Сторона потерпевших просит увеличить размер компенсации морального вреда, гособвинение требует реальный срок, а осужденные и их адвокаты намерены добиваться полного оправдания.

Ранее по теме:

Суд отложил рассмотрение дела взрывного "Инвест-Ойла" на месяц

70 томов дела взрывного "Инвест-Ойла" переданы в суд