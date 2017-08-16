Мужчина арестован.

25-летнему жителю Лабытнанги предъявили обвинение в убийстве и краже. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 6 августа 2017 год. Молодой человек выпивал с 55-летним мужчиной. Во время застолья собутыльники поссорились, и обвиняемый до смерти избил оппонента. Труп он закопал на свайном поле дома. Затем молодой человек на автомобиле убитого приехал к нему домой и похитил вещи из квартиры.

Спустя несколько дней обеспокоенный родственник мужчины обратился в полицию.