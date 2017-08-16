По пьяни.

В Североуральске задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мужчина находился в гостях у 38-летнего приятеля. Оба были пьяны, когда между ними разгорелась ссора. В пылу ярости подозреваемый пырнул собутыльника ножом в бедро, повредив артерию. Пострадавшего госпитализировали. Он скончался в реанимации.

Злоумышленник задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.