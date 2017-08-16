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Директор югорского лагеря попал под "уголовку" за ранение ребенка15 августа в 18:18

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Его подозревают в халатности.

В отношении директора детского палаточного лагеря в поселке Луговой (Кондинский район) возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

ЧП произошло 9 августа 2017 года. На территорию лагерю зашел 20-летний молодой человек с пневматическим ружьем. Он начал стрелять по мишеням и случайно попал в живот 11-летнего ребенка. В отношении юноши возбудили уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Ранее по теме:
В югорском лагере ребенку прострелили живот

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