А пайщики кооператива митингуют.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области предъявил окончательное обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору) Ларисе Ассоновой. По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 годов обвиняемая и двое других лиц, действуя по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств в особо крупном размере путём злоупотребления доверием пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс", сообщает "Уралинформбюро".

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в связи с хищением части вложенных пайщиками денежных средств, было выявлено, что около 50 миллионов рублей по подложным основаниям были перечислены ПЖСК "Бухта Квинс" на расчётные счета ряда юридических лиц, не оказывающих услуги на данном объекте строительства, после чего денежные средства были обналичены.

Следственное управление в ближайшее время намерено предъявить соответствующее обвинение ещё двум лицам, совместно с которыми, по версии следствия, действовала обвиняемая. Следует отметить, что в конце 2016 года обвинение по этой же статье было предъявлено барду Александру Новикову и его другу Михаилу Шилиманову, которые вместе с Ассоновой занимались "Бухтой Квинс". Весьма вероятно, что речь идет о предъявлении им окончательного обвинения.

Тем временем 16 августа пайщики этого ПЖСК выйдут на очередной митинг в центре Екатеринбурга, требуя от Новикова завершить строительство их домов.