За сбыт "паленки".

Бывший замначальника УМВД по Челябинску Василий Потехин обжаловал свой арест.

"Апелляционная жалоба поступила 14 августа. Пока она не передана в областной суд", - сообщили "Уралинформбюро" в Тракторозаводском райсуде, который выносил решение о заключении экс-силовика под стражу.

Потехина обвиняют в превышении полномочий и сбыте контрафактного алкоголя в составе ОПГ. По данным следствия, преступление было совершено еще в 2013 году. Тогда полицейские изъяли с одного из складов "паленку", после чего она пропала.

В 2014 году по факту исчезновения спиртного было возбуждено уголовное дело. На период расследования Потехина отстранили от должности, а спустя некоторое время он уволился.

В начале августа 2017 года экс-силовика заключили под стражу на 2 месяца - до 8 октября 2017 года.

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