За полгода.

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 34-летней жительницы Тюмени Татьяны Горецкой. Она признана виновной в совершении преступлений по пяти статьям УК РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщина действовала в составе организованного преступного сообщества, в которое вошли жители Екатеринбурга, Тюмени и Китая. За шесть месяцев 2014 года преступники перевели в Китай более 595 миллионов рублей.

В ходе следствия Горецкая признала свою вину и начала сотрудничать с правоохранителями. Суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.