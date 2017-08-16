Челябинец зарезал постояльца гостиницыСегодня в 11:52
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И поджег ее.
В Челябинске задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в убийстве постояльца гостиницы на Кыштымской.
"Труп мужчины 1947 года рождения был обнаружен 7 августа при тушении пожара в гостинице. На теле были колото-резаные ранения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Он дал признательные показания. Мотивы преступления мы пока не раскрываем", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска Игорь Митрохин.
В настоящее время молодой человек заключен под стражу. Ему уже предъявлено обвинение.
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