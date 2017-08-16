Ей грозит 20 лет.

В одном из кафе екатеринбургского ТРЦ "Радуга-парк" полицейские задержали жительницу Миасса, подозреваемую в наркоторговле.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, женщину заметили, когда она сделала закладку на Черкасской. Также зелье нашли в съемной квартире злоумышленницы. Всего полицейские изъяли 6,4 килограмма наркотиков нескольких видов.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.