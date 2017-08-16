Ради денег.

В Нижневартовске 30-летнего мужчину задержали по подозрению в разбойном нападении на водителя маршрутки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, преступление было совершено 15 августа 2017 года на конечной остановке общественного транспорта. Злоумышленник, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал у водителя деньги. Однако последний оказал сопротивление и вызвал полицию.

Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый ранее был судим за кражи.