И рассказал соседям.

34-летнему жителю Новой Ляли предъявили обвинение в двойном убийстве. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено поздним вечером 11 августа 2017 года. Мужчина выпивал с 53-летней матерью и ее 61-летним сожителем. Во время застолья разгорелась ссора, и обвиняемый зарезал родственников. Сразу после убийства мужчина обратился к соседям, рассказав им о случившемся.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.