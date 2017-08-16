Возбуждено дело.

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, обугленное тело которого нашли на мусорной свалке 13 августа 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Следует напомнить, что на свалке было также обнаружено тело женщины. Причина ее смерти пока выясняется.

По предварительным данным, погибшие - бомжи. Они жили во временном строении на полигоне твердых бытовых отходов, злоупотребляли спиртным и часто ссорились.

Следователи разыскивают их родственников.

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