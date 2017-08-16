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Облсуд отменил приговор камышловскому застройщику БлиновуСегодня в 17:41

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Дело вернули в прокуратуру.

Свердловский облсуд отменил приговор камышловскому застройщику Дмитрию Блинову, оставившего дольщиков без крыши над головой. Дело возвращено в прокуратуру, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Скандальная история тянется с 2013 года. Блинова обвиняли в двойных и тройных продажах новых квартир. Бизнесмен получил от дольщиков порядка 50 миллионов рублей, оставив их с кредитным ярмом вместо квадратных метров. В ноябре 2016 года суд признал Блинова виновным по ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Его приговорили к 400 часам обязательных работ, которые тут же отменили по амнистии.

Сбербанк, который выдавал ипотеку дольщикам, обратился в президиум Свердловского облсуда с жалобой на существенное нарушение своих прав и просьбой переквалифицировать действия Блинова. Гособвинение также не согласилось с квалификацией. Лишь сторона потерпевших просила оставить вердикт без изменений - после того, как он вступил в силу, выплаты по кредиту удалось приостановить.

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