За кило "синтетики".

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух участников ОПГ, обвиняемых в покушении на сбыт "синтетики" в особо крупном размере. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, злоумышленники промышляли на территории уральской столицы с января по март 2017 года. Они сбывали зелье через тайники, а между собой и другими членами группы общались с помощью мессенджеров.

Всего правоохранители изъяли более 1 килограмма концентрированных синтетических наркотиков.

Материалы уголовного дела в отношении неустановленного организатора выделены в отдельное производство.