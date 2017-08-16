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Директору завода на "уральской Рублевке" предъявили обвинениеСегодня в 18:51

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И пытались арестовать.

В Большом Истоке (Сысертский район) арестовали имущество Завода элементов трубопроводов. Генеральный директор предприятия в пригороде Екатеринбурга Лев Лившиц накопил перед работниками долг в размере 40 миллионов рублей.

Руководителю предъявлено обвинение по двум статьям: невыплата заработной платы в течение более чем 2 месяцев, а также сокрытие денежных средств. Следователи ходатайствовали об аресте Лившица, но суд отказал в этом, отправив обвиняемого под подписку о невыезде.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в течение января 2016 года - мая 2017 года Лившиц не перечислил 380 подчиненным порядка 65 миллионов рублей. Кроме того, с июля 2015 по октябрь 2016 годов генеральный директор скрыл от налогообложения порядка 107 миллионов рублей.

В ходе следствия Лившиц погасил часть долга перед работниками. Им было выплачено порядка 25 миллионов рублей.

Стоит отметить, что 59-летний Лев Лившиц руководит предприятием с 1989 года.

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