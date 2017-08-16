Ее состояние оценивается как тяжелое.

В Прикамье в селе Орда на 11-летнюю девочку упали футбольные ворота. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, происшествие случилось 15 августа 2017 года. Школьница находилась в гостях у бабушки. Она вместе с братом пошла гулять на детскую площадку около дома. Девочка стала взбираться на мини-футбольные ворота по натянутой на них сетке. Ворота перевернулись и придавили несовершеннолетнюю.

Следователи выяснили, что детская площадка находится на балансе сельского поселения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).