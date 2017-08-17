И конфеты.

Суд вынес приговор экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко, признав его виновным в получении взятки в значительном размере. Он проведет 3 года в колонии общего режима, передает "Уралинформбюро".

По данным следствия, 21 февраля 2017 года экс-чиновник получил взятку в 150 тысяч рублей за общее покровительство индивидуальному предпринимателю при исполнении муниципального контракта по санобслуживанию территории Верх-Исетского района. После этого его задержали оперативники свердловского УФСБ.

Сам Бреденко на суде заявил, что деньги ему передали на покупку конфет и цветов сотрудницам на 8 марта. Также он обвинил следователей в давлении.

Ранее по теме:

Экс-главе Верх-Исетского района грозит 3,5 года за взятку

Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга грозит 6 лет