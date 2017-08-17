Из Алтайского края.

Днем 16 августа 2017 года в пермском аэропорту Большое Савино совершил экстренную посадку лайнер с дебоширом на борту.

После приземления нарушителя порядка, который, по данным СМИ, является топ-менеджером крупной энергетической компании ("Алтай-Кокс" входит в Группу НЛМК), передали полиции. Воздушное судно, направлявшееся из Новосибирска в Москву, продолжило путь в Домодедово.

Установлено, что на борту самолета буянил 43-летний житель Алтайского края. Мужчина поднялся в салон уже пьяным, во время полета он нецензурно обругал пассажиров и бортпроводников, а также несколько раз ударил одного из пассажиров.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.1 ст.213 УК РФ ("Хулиганство"), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО.

Относительно происшествия на борту рейса, следовавшего из Москвы в Новосибирск, считаем необходимым прокомментировать следующее:

Как заявили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "Алтай-Кокс", в настоящее время компания проверяет информацию, опубликованную в СМИ. "Пока любые комментарии по этому вопросу преждевременны. Если факты подтвердятся, компания проведет тщательное внутреннее разбирательство, по итогам которого будут приняты меры административного характера", - подчеркнула официальный представитель Полина Дьячкова.