Решается вопрос об этапировании.

Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Челябинской области, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней девушкой. Молодой человек два месяца скрывался в северной столице, сообщили "Уралинформбюро" в СО по Калининскому району Челябинска.

Стоит напомнить,что в июне челябинец пригласил в гости знакомых юношу и девушку. Молодой человек скоро ушел. Школьница тоже попыталась уйти, но мужчина остановил ее и, угрожая ножом, надругался. После этого девушка написала заявление в полицию. Насильник скрылся, его объявили в розыск.

Челябинцу предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Свою вину он признает. Сейчас решается вопрос об этапировании молодого человека в Челябинск.