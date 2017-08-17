Знакомых.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего бомжа, обвиняемого в двойном убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступление было совершено в конце декабря 2016 года. Обвиняемый выпивал в квартире знакомых. Во время застолья разгорелась ссора, и он зарезал 45-летнего хозяина жилища и его 77-летнего отца.