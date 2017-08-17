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На Южном Урале отправили за решетку банду наркоторговцевСегодня в 13:34

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На 52 года.

Челябинский облсуд вынес приговор четверым местным жителям, признав их виновными в наркоторговле. Молодые люди получили от 11 до 16 лет колонии строгого режима (на четверых - 52 года) и штрафы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

По данным следствия, в 2015 году приятели вступили в состав ОПГ, которая продавала зелье через интернет-магазин. Подозреваемые забирали из тайников крупные партии наркотиков, фасовали их на разовые дозы и раскладывали по закладкам.

"Синтетику" преступники заказывали по почте из Китая. В момент задержания у них изъяли более 550 граммов наркотиков.

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