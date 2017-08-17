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Оставившие вату в голове ребенка пермские врачи попали под "уголовку"Сегодня в 14:24

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За халатность.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении врачей краевой детской клинической больницы в Перми, которые оставили вату в голове 2-летнего мальчика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, в июле 2016 года маленькому жителю села Юрла провели трепанацию черепа. Спустя некоторое время состояние ребенка ухудшилось, и его госпитализировали в Национальный научно-практический центр детской гематологии и иммунологии имени Д.Рогачева в Москве. Там в апреле 2017 года во время операции из головы мальчика достали турунду - ватный материал, который оставили пермские врачи.

В настоящее время следователи изымают документацию в больнице Перми. Устанавливаются лица, которые оказывали помощь ребенку.

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