Через соцсеть.

16 августа 2017 года в Губкинском задержали 27-летнего жителя Пермского края по подозрению в педофилии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в середине июля родители несовершеннолетней девочки обратились в полицию с заявлением о том, что неизвестный отправляет их дочери сообщения интимного характера в соцсети "ВКонтакте". По факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий).

Выяснилось, что подозреваемый уже совершал аналогичные преступления на территории Ямала. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте мужчины.