Его ищут.

Вечером 17 августа 2017 года в Екатеринбурге неизвестный ограбил отделение "Восточного банка" на Челюскинцев, 64. Он сумел скрыться с места преступления.

"Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть около 18 часов. Мужчина с предметом, похожим на пистолет, вошел в здание банка и потребовал деньги. На место выезжала следственно-оперативная группа. Опрошен персонал учреждения. Будет проводиться поквартирный обход для установления возможных очевидцев", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.162 УК РФ (разбой). Сумма ущерба устанавливается.