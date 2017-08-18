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Екатеринбуржец с пистолетом ограбил "Восточный банк"Сегодня в 09:26

  • Текст

Его ищут.

Вечером 17 августа 2017 года в Екатеринбурге неизвестный ограбил отделение "Восточного банка" на Челюскинцев, 64. Он сумел скрыться с места преступления.

"Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть около 18 часов. Мужчина с предметом, похожим на пистолет, вошел в здание банка и потребовал деньги. На место выезжала следственно-оперативная группа. Опрошен персонал учреждения. Будет проводиться поквартирный обход для установления возможных очевидцев", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.162 УК РФ (разбой). Сумма ущерба устанавливается.

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