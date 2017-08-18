В Екатеринбурге ищут жертв обанкроченного "Семейного капитала"Сегодня в 09:54
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В полиции лежит 40 заявлений.
В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших пайщиков ликвидированного кооператива "Семейный капитал". Офисы организации располагались по трем адресам - на Декабристов, 16/18-И, Ильича, 38 и Луначарского, 185.
Следует отметить, что питерский КПК "Семейный капитал" имел 146 офисов по всей стране, а число пайщиков превышало 27 000 человек. Пирамиду организовала семья Белоусовых в 2011 году. Организаторы привлекали деньги россиян на развитие сельскохозяйственных предприятий. Клиентам они предлагали 24,75% годовых.
В 2015 пирамида начала разваливаться - к концу года Центробанк ввел там временную администрацию. А в августе 2016-го коооператив признали банкротом. Однако это не остановило деловаров - кооператив сменил статус на "некоммерческое потребительское общество". С пайщиками были перезаключены договоры. В настоящее время в судах лежат тысячи исков с требованием вернуть деньги, а "Семейный капитал" продолжает привлекать деньги вкладчиков.
В полиции Екатеринбурга находится около 40 заявлений с просьбой привлечь к ответственности неустановленных лиц, которые похитили у них более 1 миллиона рублей. По факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
"Подобные уголовные дела достаточно объемные и сложные, их расследование занимает много времени. У нас есть основания полагать, что потерпевших довольно много, просто не все идут в полицию - возможно, не доверяют или предпочитают обращаться в другие места", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
Всех, кто мог пострадать от деятельности "Семейного капитала", просят позвонить по телефону 8(343)294-14-80, либо обратиться в отдел полиции на Фрунзе, 74.
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