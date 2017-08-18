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Вахтовики убили ямальца ради денегСегодня в 11:00

  • Текст

Около общежития.

В суд Нового Уренгоя направлено уголовное дело в отношении двух вахтовиков из Алтайского края. Их обвиняют в убийстве и разбое, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Преступление было совершено 22 октября 2016 года. Обвиняемые познакомились на улице с 52-летним местным жителем и пригласили его к себе в общежитие на Магистральной. Изрядно выпив, злоумышленники вывели гостя во двор и жестоко избили. Когда мужчина потерял сознание, они оттащили его к крыльцу дома, забрали деньги, телефон и паспорт и скрылись. Потерпевший скончался от полученных травм.

Во время следствия злоумышленники неоднократно меняли показания и обвиняли друг друга в совершенном преступлении.

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