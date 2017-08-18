Председателю грозит до 10 лет.

В Нижнем Тагиле будут судить председателя и главного бухгалтера ТСЖ "Пихтовая, 30", которые обвиняются в хищении 3,4 миллионов рублей.

Заявление от жильцов поступило в полицию в ноябре 2016 года. Было заведено два уголовных дела: о мошенничестве и о легализации денежных средств.

В ходе расследования выяснилось, что председатель и бухгалтер собрали с собственников более 3,4 миллиона рублей за услуги отопления и горячего водоснабжения. Однако вместо того, чтобы перечислить средства поставщику ресурсов, они перевели деньги на счета подконтрольных фирм. После этого часть суммы (1,2 миллиона рублей) была выведена на пластиковые карты бухгалтера и сожительницы председателя и обналичена.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.