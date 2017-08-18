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Тюменский чиновник ответит за крупную взятку Сегодня в 11:54

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В суде.

В Тюмени в суд передано дело экс-начальника контрольно-договорного отдела управления господдержки регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства. Ему вменяется получение крупной взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

Установлено, что чиновник в 2016 году за мзду "закрыл глаза" на невыполнение коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем ряда условий, обязательных для получения государственных субсидий. В результате им было выделено свыше 474 тысяч и 5,8 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В знак благодарности предприниматель утеплил и обшил вагонкой балкон в квартире чиновника почти на 46 тысяч рублей, а представитель коммерческой организации перевел на указанные мздоимцем пластиковые карты 80 тысяч рублей.

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