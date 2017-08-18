Преступников ищут.

В Нефтеюганске неизвестные убили местного предпринимателя и сожгли его в мясном магазине на Сургутской. Преступников ищут.

"По данному факту 10 августа было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". От других комментариев мы пока воздерживаемся", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Тем временем, местные жители пишут в соцсети "ВКонтакте", что бизнесмена сначала пытали, а затем зарубили топором.