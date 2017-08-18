Она пропала по дороге домой.

В Перми стартовал судебный процесс над таксистом, подозреваемым в убийстве 9-летней школьницы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в краевом суде.

Преступление было совершено в марте 2017 года и вызвало большой общественный резонанс. Девочка пропала по дороги из школы домой. На следующий день был пойман предполагаемый убийца.

По версии следователей, мужчина насильно усадил ребенка в автомобиль, вывез за черту города и убил. Труп он спрятал возле моста через реку Гаревая.

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