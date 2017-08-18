Который не платил работникам.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ). 34-летний Денис Кокорин обвиняется в невыплате зарплаты, мошенничестве и сокрытии денежных средств. После того, как стороны ознакомятся с материалами, дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Рабочие НТЗТИ не получали зарплату с весны 2016 года. Руководство задолжало 195 сотрудникам 13 миллионов рублей. Тагильчане пожаловались президенту РФ, а Владимир Путин передал их обращение врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву. Лишь после этого дело сдвинулось с мертвой точки: начались проверки и выплаты.

Д.Кокорину также вменяют сокрытие 5 миллионов рублей и хищение имущества предприятия на сумму более 22 миллионов рублей. Он был задержан 19 июля 2017 года и в настоящее время находится под домашним арестом.

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