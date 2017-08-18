Убийца на свободе.

Днем 17 августа 2017 года в Нижней Туре в районе улицы Машиностроителей нашли расчлененный труп мужчины.

"Личность погибшего установлена, это местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", пока оно бесфигурантное. Сейчас мы делаем все, чтобы в кратчайшие сроки раскрыть преступление", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.