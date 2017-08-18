На подпольном заводе.

В Березовском городском округе ликвидировали нелегальное производство алкоголя. Операция была проведена 16 августа 2017 года.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Росалкогольрегулирования, в помещении на улице Механиков в поселке Лосиный были обнаружены 3 автоматические линии розлива, емкостной парк, около 100 000 литров спиртосодержащей жидкости, более 56 000 литров этилового спирта и 257 бутылок водки. Алкогольная продукция производилась без лицензии и маркировалась поддельными марками.

Оборудование, сырье и готовая продукция арестованы.