×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Под Екатеринбургом изъяли 156 тонн алкоголя Сегодня в 14:32

  • Текст

На подпольном заводе.

В Березовском городском округе ликвидировали нелегальное производство алкоголя. Операция была проведена 16 августа 2017 года.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Росалкогольрегулирования, в помещении на улице Механиков в поселке Лосиный были обнаружены 3 автоматические линии розлива, емкостной парк, около 100 000 литров спиртосодержащей жидкости, более 56 000 литров этилового спирта и 257 бутылок водки. Алкогольная продукция производилась без лицензии и маркировалась поддельными марками.

Оборудование, сырье и готовая продукция арестованы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×