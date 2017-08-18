Ради наживы.

Суд вынес приговор двум жителям Нового Уренгоя, признав их виновными в убийстве, разбое, и краже. В зависимости от роли каждого мужчины получили 10 и 18 лет колонии строгого режима. Кроме того, они заплатят 2 миллиона рублей в качестве морального вреда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Преступление было совершено в январе 2016 года. Подсудимые остановили КамАЗ на трассе Новый Уренгой - Ямбург. Один из них избил водителя до смерти металлическим предметом. В дальнейшем злоумышленники продали грузовик за 400 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что подсудимые причастны к хищению еще одного КамАЗа.