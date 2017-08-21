В полмиллиона.

Мотовилихинский районный суд Перми признал экс-чиновника городской администрации виновным в попытке получить взятку. Павла Пахунова приговорили к 4 годам колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Кроме того, он заплатит штраф в размере 1 575 000 рублей

В феврале 2017 года бывший первый заместитель начальника департамента земельных отношений пытался получить от предпринимателя деньги за содействие в получении земли. Бизнесмен заявил об этом в ФСБ. 15 февраля Пахунов получил более 500 000 рублей и сразу же был задержан чекистами.