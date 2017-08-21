И кражу топлива.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Златоуста. Он обвиняется в угоне тепловоза и краже, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Преступление было совершено в мае 2016 года. Помощник машиниста эксплуатационного депо решил продать 3,5 тонны дизельного топлива знакомому. Он залил горючее в бак тепловоза и выехал за территорию депо.

На подъездных путях его поджидал покупатель. Они начали слив топлива и были застигнуты полицейскими на месте преступления.

ОАО "РЖД" был причинен ущерб на 100 тысяч рублей.

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