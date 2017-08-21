×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южноуральца будут судить за угон тепловозаСегодня в 12:08

  • Текст

И кражу топлива.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Златоуста. Он обвиняется в угоне тепловоза и краже, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Преступление было совершено в мае 2016 года. Помощник машиниста эксплуатационного депо решил продать 3,5 тонны дизельного топлива знакомому. Он залил горючее в бак тепловоза и выехал за территорию депо.

На подъездных путях его поджидал покупатель. Они начали слив топлива и были застигнуты полицейскими на месте преступления.

ОАО "РЖД" был причинен ущерб на 100 тысяч рублей.

Ранее по теме:
В Златоусте поймали угонщика тепловоза

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×