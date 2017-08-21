Награда - 200 тысяч.

Полиция объявила вознаграждение за информацию о поджигателях общежитий в Губкинском, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО. За помощь в расследовании правоохранители заплатят 200 тысяч рублей.

Стоит напомнить, пожары в Губкинском произошли в ночь на 16 августа. Загорелись два деревянных дома в разных микрорайонах города. В результате ЧП погиб один человек. Один из домов не подлежит восстановлению. По требованию прокуратуры были возбуждены уголовные дела о поджогах.

Всех, кто обладает какими- либо данными, просят звонить по телефонам: УМВД России по ЯНАО 8 (34922) 7-60-08, 7-60-09, 4-45-90, ОМВД России по Губкинскому 8 (34936) 5-10-02, 5-15-02 или в службу 102 (c мобильных телефонов — 112).