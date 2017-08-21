Им светит до 6 лет колонии.

В Чебаркуле полиция задержала двоих жителей Миасса, обвиняемых в крупной краже из местного санатория.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, преступление было совершено около полуночи 5 августа 2017 года. Воры проникли в корпус, взломав дверь монтировкой. Аналогичным способом они вскрыли сейф и забрали оттуда крупную сумму денег и ценные вещи. Похищенное они унесли в сумках и рюкзаке, которые раздобыли тут же. Общая сумма ущерба превысила 770 тысяч рублей.

Задержанными оказались два неработающих жителя Миасса, неоднократно судимых за имущественные преступления. Они рассказали, что поделили украденное пополам - стражи порядка изъяли 114 тысяч рублей и часть похищенного имущества.

Мужчины арестованы, им грозит до 6 лет лишения свободы.