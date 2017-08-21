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В Екатеринбурге лжемебельщик похитил у клиентов полмиллионаСегодня в 13:24

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За три года.

В Екатеринбурге задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве на полмиллиона рублей. Полицейские ищут пострадавших от его действий.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, мужчина промышлял с конца 2014 по июль 2017 года. Он представлялся специалистом по ремонту и изготовлению мебели, брал предоплату с клиентов и исчезал. Своих жертв екатеринбуржец находил в газете бесплатных объявлений. За три года он обманул 30 жителей уральской столицы и Верхней Пышмы.

Мужчина во всем сознался и раскаялся в содеянном. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция просит всех, кто мог пострадать от действий екатеринбуржца, позвонить по телефонам: (343) 294-14-94, +7-952-730-56-29.

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